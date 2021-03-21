Мирзов прокомментировал успешное выступление «Химок» в чемпионате России

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов 21 марта во время общения с журналистами рассказал секрет успеха подмосковного клуба.

«У «Химок» многое изменилось по ходу сезона в руководстве, пришел новый тренерский штаб, все люди опытные. Мы каждый день работаем, стараемся. В чем магия Черевченко? В работе и в доверии. Он мне доверяет, меня пригласил в «Химки». Когда я приехал в новый клуб, надо было сразу все доказывать. Я два месяца сидел без игр, сначала не был похож на себя, а потом все наладилось», — заявил Мирзов.

После 23-х туров Тинькофф РПЛ «Химки» занимают девятое место в турнирной таблице с 35 очками.