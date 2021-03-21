Мирзов прокомментировал успешное выступление «Химок» в чемпионате России
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов 21 марта во время общения с журналистами рассказал секрет успеха подмосковного клуба.
«У «Химок» многое изменилось по ходу сезона в руководстве, пришел новый тренерский штаб, все люди опытные. Мы каждый день работаем, стараемся. В чем магия Черевченко? В работе и в доверии. Он мне доверяет, меня пригласил в «Химки». Когда я приехал в новый клуб, надо было сразу все доказывать. Я два месяца сидел без игр, сначала не был похож на себя, а потом все наладилось», — заявил Мирзов.
После 23-х туров Тинькофф РПЛ «Химки» занимают девятое место в турнирной таблице с 35 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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