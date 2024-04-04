Metaratings: «Рубин» попытается подписать контракт с форвардом «Железничара» Романичем
«Рубин» летом сделает предложение о переходе нападающего «Железничара» Лазара Романича, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, зимой казанцы предлагали за аренду игрока 250 тысяч евро с правом выкупа за 400 тысяч евро, однако сделка не состоялась.
26-летний серб провел в этом сезоне 28 матчей и забил 7 голов за «Железничар».
Источник: Metaratings.ru
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|6.04
|14:00
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Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
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|- : -
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|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
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|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
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|- : -
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|8.04
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Зенит
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Краснодар
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Динамо
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