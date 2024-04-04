Metaratings: «Рубин» попытается подписать контракт с форвардом «Железничара» Романичем

«Рубин» летом сделает предложение о переходе нападающего «Железничара» Лазара Романича, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, зимой казанцы предлагали за аренду игрока 250 тысяч евро с правом выкупа за 400 тысяч евро, однако сделка не состоялась.

26-летний серб провел в этом сезоне 28 матчей и забил 7 голов за «Железничар».