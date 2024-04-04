Мележиков о «Спартаке»: «Старался не лезть в команду. И теперь не буду»

Исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков ответил на вопрос «СЭ» о взаимоотношениях со «Спартаком».

— С какими чувствами вернулись на стадион «Спартака»?

— Некое волнение. Хотел приехать на стадион «Спартака» еще до решения об РПЛ, но все так совпало. Как встретила команда? Старался в нее не лезть. И теперь не буду. Это компетенция генерального директора.

Мележиков с 2008 по 2011 год работал вице-президентом «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности. С 2015 по 2018 год специалист занимал должность директора по безопасности «Спартака», а в 2021-2023 годах был генеральным директором клуба.