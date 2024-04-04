Агент Зе Луиша: «Возвращение в Россию? Все возможно»

Агент нападающего «Фаренсе» Зе Луиша Жозе Фоуту ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в Россию.

«Возвращение в Россию? Все возможно», — цитирует Фоуту «РБ Спорт».

33-летний экс-форвард «Спартака» и «Локомотива» в этом сезоне провел 16 матчей за «Фаренсе», забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.