Мележиков заявил, что не видит админресурса у «Зенита»

Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мыслями о доминировании «Зенита» в РПЛ.

— Не считаете, что для того, чтобы побороться с «Зенитом», нужен такой же админресурс?

— Нет, — приводит «РБ Спорт» слова Мележикова.

— То есть не видите админресурса у «Зенита»?

— Нет, не вижу. У них хорошая вертикаль, стабильная системная структура. Сильные игроки. Но сейчас у «Спартака» те же цели и планы. Рассчитываю, что у Олега получится. Всем нужен результат. Если он будет, все будет стабильно. «Лукойл» — консервативная компания, где не склонны к частным переменам.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.