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Мележиков заявил, что не видит админресурса у «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков поделился мыслями о доминировании «Зенита» в РПЛ.

— Не считаете, что для того, чтобы побороться с «Зенитом», нужен такой же админресурс?

— Нет, — приводит «РБ Спорт» слова Мележикова.

— То есть не видите админресурса у «Зенита»?

— Нет, не вижу. У них хорошая вертикаль, стабильная системная структура. Сильные игроки. Но сейчас у «Спартака» те же цели и планы. Рассчитываю, что у Олега получится. Всем нужен результат. Если он будет, все будет стабильно. «Лукойл» — консервативная компания, где не склонны к частным переменам.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-melezhikov-ne-vizhu-adminresursa-u-zenita/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Евгений Мележиков
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1
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2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
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Ахмат – Кр. Советов
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