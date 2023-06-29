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Источник: «Фламенго» договорился с Клаудиньо об условиях контракта

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Фламенго» достиг договоренности с полузащитником «Зенита» Клаудиньо, сообщает Coluna do Fla со ссылкой на журналиста Вене Касагранде.

По информации источника, теперь бразильскому клубу предстоит договориться о трансфере с «Зенитом».

26-летний футболист выступает за «Зенит» с 2021 года. В сезоне-2022/23 он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 12 результативных передач.

Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
ФК Фламенго
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