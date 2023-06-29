Источник: «Фламенго» договорился с Клаудиньо об условиях контракта
«Фламенго» достиг договоренности с полузащитником «Зенита» Клаудиньо, сообщает Coluna do Fla со ссылкой на журналиста Вене Касагранде.
По информации источника, теперь бразильскому клубу предстоит договориться о трансфере с «Зенитом».
26-летний футболист выступает за «Зенит» с 2021 года. В сезоне-2022/23 он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 12 результативных передач.
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Ахмат – Кр. Советов
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Урал – ЦСКА
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