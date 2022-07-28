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Марадишвили — о легионерах в «Локомотиве»: «Наши игроки понимают, что не стоит никуда уходить»

Марадишвили уверен, что легионеры «Локомотива» не покинут клуб
Антон Иванов
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» оценил возможность ухода легионеров из команды.

— В «Локомотиве» много легионеров. Нет опасений, что они воспользуются разрешением ФИФА и уедут из России?

— Если они до сих пор не ушли, то, думаю, уже и не уедут. Я уверен в каждом! Мне кажется, мы закончим чемпионат со всеми легионерами, которые у нас есть (интервью состоялось до появления информации о трансфере Бека-Бека в «Ниццу». — Прим. «СЭ»).

— В «Спартаке» Квинси Промес лично просил легионеров не покидать команду. Был ли подобный разговор в «Локомотиве»?

— Не заметил ничего такого. Мне кажется, наши игроки сами прекрасно понимают, что они находятся в команде и не стоит никуда уходить. Нужно показывать себя в «Локомотиве». Никто не знает, когда все уляжется. Может, через два месяца. Может, через пять. Все легионеры работают над собой, тренируются и готовятся к играм.

Константин Марадишвили после гола в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. «Никогда не перейду в «Спартак» — это самый принципиальный соперник!» Интервью Марадишвили
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Константин Марадишвили
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