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В «Торпедо» рассказали, когда Кутепов сможет дебютировать за клуб

Читать «СЭ» в
Илья Кутепов.
Фото ФК «Торпедо»

Пресс-атташе «Торпедо» Дмитрий Ганичев в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, как протекает восстановление защитника команды Ильи Кутепова.

«Илья Кутепов восстанавливается после травмы, полученной в контрольном матче. Илья уже приступил к тренировкам с командой. Футболист работает с тренером по физподготовке нашего клуба Александром Шулениным и выполняет все предписанные ему упражнения. Защитник чувствует себя хорошо и готовится к дебюту за «Торпедо» в официальном матче. Рассчитываем, что в августе обязательно увидим его на поле», — сказал Ганичев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Соглашение 28-летнего футболиста с клубом рассчитано на один сезон с опцией продления еще на один.

Кутепов выступал за «Спартак» с июля 2012 года, в составе команды он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Защитник покинул красно-белых по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.

Илья Кутепов
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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