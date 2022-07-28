В «Торпедо» рассказали, когда Кутепов сможет дебютировать за клуб

Пресс-атташе «Торпедо» Дмитрий Ганичев в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, как протекает восстановление защитника команды Ильи Кутепова.

«Илья Кутепов восстанавливается после травмы, полученной в контрольном матче. Илья уже приступил к тренировкам с командой. Футболист работает с тренером по физподготовке нашего клуба Александром Шулениным и выполняет все предписанные ему упражнения. Защитник чувствует себя хорошо и готовится к дебюту за «Торпедо» в официальном матче. Рассчитываем, что в августе обязательно увидим его на поле», — сказал Ганичев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Соглашение 28-летнего футболиста с клубом рассчитано на один сезон с опцией продления еще на один.

Кутепов выступал за «Спартак» с июля 2012 года, в составе команды он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Защитник покинул красно-белых по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента.