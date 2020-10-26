Мамаев вспомнил дебют в профессиональном футболе

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев вспомнил свой дебют в Высшей лиге в матчах за «Торпедо» против «Спартака» (1:3).

«В 16 лет меня начали привлекать к тренировкам с основой. Тренировался, и тут матч со «Спартаком», мы к перерыву проигрываем, вроде, 0:2. И в перерыве Петренко говорит: «Разминайся». И со старта второго тайма я вышел», — заявил Мамаев в эфире YouTube-канала «Красава».