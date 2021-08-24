Мамаев: «Больше двух месяцев мне не дают общаться с дочкой Алисой»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, что бывшая жена Алана не дает ему общаться с дочерью Алисой.

«Больше двух месяцев мне не дают общаться с ребенком под любым поводом. Она сказала, чтобы я ей зарегистрировал машину, я отказался, и она сказала, что я не увижу ребенка. Я слышал историю, что я хочу выкрасть дочь, что мы с Надей продумываем какие-то планы.

После того как наши отношения с Надей стали достоянием общественности, я позвонил дочери по видеосвязи. Это было две-три недели назад. Дочь мне сказала, что находится в стрессе, что мама ей все рассказывает. Дочь дает мне понять, что не хочет говорить со мной, потому что мама ей рассказывает какие-то вещи. Никогда не мог поверить, что в присутствии своего ребенка услышу такую фразу: «Алина, не забывай, что твой папа мразь и рядом с ним сидит еще одна мразь». Ребенку семь лет. Мне страшно, что если она говорит такие слова в моем присутствии, то что она говорит без меня. Мне просто не дают ее (дочь) увидеть. Все могут подтвердить, насколько я люблю детей, какой я отец, чего нельзя сказать об Алане. Даже когда я находился в тюрьме, дети был под присмотром няни в Краснодаре два месяца. Она жила в «Москва-Сити», снимая апартаменты про 350 тысяч рублей в месяц. Отец переводил ей 600 тысяч рублей ежемесячно. Это не голословные факты. Я могу все доказать, у меня есть все чеки. Это 7,5 миллиона в год. По своей дурости ей мои друзья за год дали еще 12–15 миллионов рублей. Человек всегда кричал, что ей не хватает денег, что она делает свечи, ей надо заработать. На эти деньги можно было прекрасно жить», — рассказал Мамаев в интервью Нобелю Арустамяну на канале «Матч ТВ».

Мамаева в марте сообщила, что муж изменил ей с испанской моделью, находясь на зимних сборах с «Ростовом» в Марбелье, и подала на развод. В апреле Алана и Павел были официально разведены после восьми лет брака. Вместе пара воспитывала общую дочь Алису. Кроме того, у Мамаевой есть сын Алекс от первого брака.

24 августа комментатор и журналист Нобель Арустамян объявил о том, что покинул «Матч ТВ». Причиной стало это интервью с Мамаевым.