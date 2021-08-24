Мамаев: «У меня были тысячи ошибок. И сколько еще будет, мне всего 33 года»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев признался, что его футбольный путь связан с ростовской командой.

«У меня были тысячи, миллион ошибок. И сколько еще будет, мне всего 33 года, разве это возраст для мужчины? У меня прекрасная карьера, отличный жизненный путь, чтобы жить и радоваться жизни. Видимо, мне надо было пройти эти испытания, чтобы жить и радоваться жизни в любви и во всем остальном.

У меня нет помех по поводу концентрации на футболе. Но есть вещи, которые задевают мое мужское достоинство, мою семью, мою новую девушку. Страдают люди, которыми я дорожу. Клевета, которая льется на меня, к сожалению, переливается и на них.

И у меня, наверное, впервые правильный выбор женщины, дальнейшего пути. Мой путь в футболе связан с «Ростовом». Хочу чувствовать, что я востребован и приношу пользу. Если почувствую, что больше не приношу пользу «Ростову», то надо будет заканчивать с футболом.

Завершение карьеры? Все будет зависеть от здоровья. Если не будет серьезных травм, то буду играть, а если нет, то значит так надо», — сказал Мамаев в интервью Нобелю Арустамяну на канале «Матч ТВ».

В апреле Павел развелся с Аланой Мамаевой.

24 августа комментатор и журналист Нобель Арустамян объявил о том, что покинул «Матч ТВ». Причиной стало это интервью с Мамаевым.