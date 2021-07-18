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Максименко уверен, что у «Спартака» не будет эйфории после победы над «Химками»

18 июля 2021, 23:52
Александр Максименко. Фото ФК «Спартак»
Александр Максименко. Фото ФК «Спартак»
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Голкипер «Спартака» Александр Максименко прокомментировал победу над «Химками» (5:1) в рамках товарищеского турнира.

«Никакой эйфории быть не может, — цитирует вратаря официальный сайт клуба. — Все понимают, что главные матчи начнутся через неделю. А это был просто товарищеский турнир, который приятно выиграть».

В первом тайме отличились Самюэль Жиго, Александр Соболев и Джордан Ларссон. Во втором тайме голами отметились Илья Кутепов и Георгий Мелкадзе.

Гол престижа в составе «Химок» в самой концовке встречи забил Егор Данилкин.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-07-18-ruy_vitoriya_i_aleksandr_maksimenko__o_pobede_nad_khimkami/

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