Максименко уверен, что у «Спартака» не будет эйфории после победы над «Химками»
18 июля 2021, 23:52
Голкипер «Спартака» Александр Максименко прокомментировал победу над «Химками» (5:1) в рамках товарищеского турнира.
«Никакой эйфории быть не может, — цитирует вратаря официальный сайт клуба. — Все понимают, что главные матчи начнутся через неделю. А это был просто товарищеский турнир, который приятно выиграть».
В первом тайме отличились Самюэль Жиго, Александр Соболев и Джордан Ларссон. Во втором тайме голами отметились Илья Кутепов и Георгий Мелкадзе.
Гол престижа в составе «Химок» в самой концовке встречи забил Егор Данилкин.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-07-18-ruy_vitoriya_i_aleksandr_maksimenko__o_pobede_nad_khimkami/
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