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Руй Витория считает, что «Спартак» отлично сыграл против «Химок»

18 июля 2021, 23:40
Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу над «Химками» (5:1) в рамках товарищеского турнира.

«Мы отлично сыграли во всех компонентах против непростого соперника, —цитирует специалиста официальный сайт клуба 18 мая. — В атаке действовали одновременно просто и с вдохновением, с хорошей динамикой. Компактно отработали в обороне. В итоге заслуженно победили в матче и турнире.

Теперь будем продолжать работу. Прекрасно отдаю себе отчет в том, что сделать предстоит еще многое. Я не разделяю футбол на отдельные компоненты: «физику», тактику, технику, психологию. Футбол — это комплекс факторов.

Хочу поблагодарить ребят за то, как они адаптировались к новым требованиям. В том числе тактическим. Сегодня мы дали побольше игрового времени сборникам, но я пока не знаю, каким будет наш стартовый состав в следующие выходные. Потому что на данном этапе доволен всеми».

Красно-белые выиграли все три матча на турнире, разгромив три команды РПЛ «Сочи», «Рубин» и «Химки» с разницей в четыре мяча и с общим счетом 13:1.

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Евгений Петров все материалы автора

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