Голкипер «Спартака» Александр Максименко подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо».

«Сложная игра — дерби все-таки. По такому полю только драться можно. Отдали все силы. Из-за этого и победили.

Ничего не поменялось. У нас одна задача: побеждать в каждом матче.

Моменты с отбитыми мячами во втором тайме? Первый раз просто бежал — попал в меня. Во второй раз сократил угол обстрела — попал в меня. Вот и все", — сказал Максименко в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» набрал 41 очко и вышел на второе место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА. Красно-белые отстают на четыре очка от лидирующего «Зенита».