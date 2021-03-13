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Максименко — о победе над «Динамо»: «У нас одна задача: побеждать в каждом матче»

21:06
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Голкипер «Спартака» Александр Максименко подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо».

«Сложная игра — дерби все-таки. По такому полю только драться можно. Отдали все силы. Из-за этого и победили.

Ничего не поменялось. У нас одна задача: побеждать в каждом матче.

Моменты с отбитыми мячами во втором тайме? Первый раз просто бежал — попал в меня. Во второй раз сократил угол обстрела — попал в меня. Вот и все", — сказал Максименко в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» набрал 41 очко и вышел на второе место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА. Красно-белые отстают на четыре очка от лидирующего «Зенита».

Динамо — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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