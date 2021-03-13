Максименко — о победе над «Динамо»: «У нас одна задача: побеждать в каждом матче»
Голкипер «Спартака» Александр Максименко подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо».
«Сложная игра — дерби все-таки. По такому полю только драться можно. Отдали все силы. Из-за этого и победили.
Ничего не поменялось. У нас одна задача: побеждать в каждом матче.
Моменты с отбитыми мячами во втором тайме? Первый раз просто бежал — попал в меня. Во второй раз сократил угол обстрела — попал в меня. Вот и все", — сказал Максименко в эфире «Матч Премьер».
«Спартак» набрал 41 очко и вышел на второе место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА. Красно-белые отстают на четыре очка от лидирующего «Зенита».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю