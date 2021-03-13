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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Динамо» — «Спартак: все голы матча

19:58
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«Динамо» принимает «Спартак» на своем поле в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

18-я минута: автогол Маслова

30-я минута: гол Мозеса

Динамо — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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