Лучший гол тура, который не состоялся. Смолов забил из офсайда
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов забил красивый гол в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита».
Он получил мяч на открытом пространстве, вошел в штрафную, но защитник успел накрыть футболиста и оттеснить его практически к лицевой линии. Тем не менее, Смолов решился на удар, который застал врасплох вратаря «Зенита». Мяч влетел в ближний угол ворот Михаила Кержакова.
Однако судейская бригада зафиксировала офсайд у нападающего, так что взятие ворот не было засчитано.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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