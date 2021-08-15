«Рубин» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча
15 августа в Казани «Рубин» сыграет с «Крыльями Советов» в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена», начало — в 20.00 (мск).
Команда Леонида Слуцкого занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками. В прошлом туре казанцы победили «Ахмат» (2:1).
«Крылья Советов» с 0 баллов располагаются на последней, 16-й строчке в РПЛ. В 3-м туре самарцы уступили «Арсеналу» (1:2).
Следить за онлайн-трансляцией матча «Рубин» — «Крылья Советов» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю