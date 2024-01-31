Ломаев считает, что у «Зенита» и «Спартака» самые сильные линии атаки

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о том, кого считает лучшим вратарем в России.

«По первой части сезона я бы отметил Лантратова. Он был самым стабильным по всем играм», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Ломаева.

Также он ответил на вопрос, у какой команды РПЛ самая сильная линия атаки.

«Зенит». У него очень хорошо налажены командные атакующие взаимодействия. «Спартак» тоже отмечу. Промес очень сильный, и Зиньковский в отличной форме. Также мне нравится игра Глушенкова из «Локомотива». Это топ-игрок. С его умениями и пониманием игры он хорошо вписался бы в любую команду", — добавил футболист.

По итогам 18 туров в чемпионате России с 38 очками лидирует «Краснодар». Вторая позиция у «Зенита», на счету которого 36 очков. У «Динамо» 32 балла и 3-я строчка в турнирной таблице.