«Зенит» поздравил Миллера с днем рождения

«Зенит» поздравил председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера с днем рождения. 31 января ему исполнилось 62 года.

«Уважаемый Алексей Борисович! Мы желаем Вам здоровья, успехов и сохранения духа истинного болельщика, который позволит нам с Вами достичь множества новых ярких побед — как на футбольном поле, так и за его пределами! Мы благодарим Вас за поддержку, без которой невозможно было бы представить современный «Зенит», за Вашу преданность и любовь к футболу. С праздником!» — говорится в сообщении клуба.

«Зенит» после осенней части сезона занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 36 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.