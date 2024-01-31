Мор: «По характеристикам сравнил бы Угальде с Сергеевым из «Зенита»»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор считает, что красно-белые переплатили за нападающего Манфреда Угальде. По информации СМИ, футболист перешел в московский клуб за 13 миллионов евро.

«Деньги, конечно, большие, «Спартак» за Угальде переплатил, и переплатил очень серьезно. Но раз клуб так сделал, значит, сложно было найти другого футболиста. А у «Спартака» единственная очевидно проблемная зона — это центральный нападающий, который очень нужен был команде. И пришлось настолько сильно переплатить. Но тут самое главное, будет ли он забивать. Этот игрок фактически «наконечник». Я бы его по характеристикам сравнил с Иваном Сергеевым из «Зенита», такой игрок штрафной площадки. И такой футболист очень нужен. Потому что у красно-белых есть очень сильная полузащита, которая умеет создавать моменты, ассистировать. Но не было такого юркого, шустрого исполнителя, который мог бы открываться, выскакивать, играть на опережение», — приводит «РБ Спорт» слова Мора.

«Спартак» объявил о переходе Угальде в понедельник, 29 января. Московский клуб подписал контракт с 21-летним костариканцем на 4,5 года.