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Мор: «По характеристикам сравнил бы Угальде с Сергеевым из «Зенита»»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор считает, что красно-белые переплатили за нападающего Манфреда Угальде. По информации СМИ, футболист перешел в московский клуб за 13 миллионов евро.

«Деньги, конечно, большие, «Спартак» за Угальде переплатил, и переплатил очень серьезно. Но раз клуб так сделал, значит, сложно было найти другого футболиста. А у «Спартака» единственная очевидно проблемная зона — это центральный нападающий, который очень нужен был команде. И пришлось настолько сильно переплатить. Но тут самое главное, будет ли он забивать. Этот игрок фактически «наконечник». Я бы его по характеристикам сравнил с Иваном Сергеевым из «Зенита», такой игрок штрафной площадки. И такой футболист очень нужен. Потому что у красно-белых есть очень сильная полузащита, которая умеет создавать моменты, ассистировать. Но не было такого юркого, шустрого исполнителя, который мог бы открываться, выскакивать, играть на опережение», — приводит «РБ Спорт» слова Мора.

«Спартак» объявил о переходе Угальде в понедельник, 29 января. Московский клуб подписал контракт с 21-летним костариканцем на 4,5 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-mor-po-harakteristikam-sravnil-by-ugal-de-s-ivanom-sergeevy-m-iz-zenita/
Манфред Угальде
Эдуард Мор
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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