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«Локомотив» и «Зенит» обменялись голами с пенальти и сыграли вничью

19:27
15 августа. «Локомотив» — «Зенит» — 1:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
15 августа. «Локомотив» — «Зенит» — 1:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Команды обменялись голами в самой концовке встречи. Причем оба гола были забиты с пенальти.

Счет открыл полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин на 85-й минуте. Но нападающий «Локо» Федор Смолов выровнял положение на 90-й минуте.

Отметим, что «Зенит» играл почти весь второй тайм в меньшинстве после удаления полузащитника Далера Кузяева.

«Зенит» потерял первые очки в сезоне, но с 10 баллами команда из Санкт-Петербурга продолжает возглавлять турнирную таблицу.

«Локомотив» набрал 8 очков и поднялся на четвертое место.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

4-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1 (0:0)

Голы: Сутормин, 85 — с пенальти (0:1). Смолов, 90 — с пенальти (1:1).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов (Миранчук, 77), Едвай, Пабло, Рыбус (Тикнизян, 46), Жемалетдинов, Магкеев, Куликов (Лисакович, 86), Камано (Рыбчинский, 58), Смолов, Зе Луиш.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Круговой (Чистяков, 46), Кузяев, Барриос, Ерохин, Вендел (Мостовой, 90+1), Малком (Сутормин, 74), Азмун (Дзюба, 90+1).

Предупреждения: Едвай, 19. Кузяев, 19. Рыбус, 34. Куликов, 42. Камано, 48. Азмун, 50. Пабло, 55. Зе Луиш, 75. Гильерме, 83.

Удаление: Кузяев, 50.

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Мешков (Дмитров). Лунев (Новосибирск).

15 августа. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Манчестер Сити 0
2-й тайм

П2

33%

1.66

ТБ 2

25%

1.52

Обе забьют - нет

15%

1.82
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Урал 0
Матч завершен

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

32%

1.74

1X

23%

2.17

Обе забьют - да

17%

1.69

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр