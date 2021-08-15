«Локомотив» и «Зенит» обменялись голами с пенальти и сыграли вничью
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Команды обменялись голами в самой концовке встречи. Причем оба гола были забиты с пенальти.
Счет открыл полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин на 85-й минуте. Но нападающий «Локо» Федор Смолов выровнял положение на 90-й минуте.
Отметим, что «Зенит» играл почти весь второй тайм в меньшинстве после удаления полузащитника Далера Кузяева.
«Зенит» потерял первые очки в сезоне, но с 10 баллами команда из Санкт-Петербурга продолжает возглавлять турнирную таблицу.
«Локомотив» набрал 8 очков и поднялся на четвертое место.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
4-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1 (0:0)
Голы: Сутормин, 85 — с пенальти (0:1). Смолов, 90 — с пенальти (1:1).
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов (Миранчук, 77), Едвай, Пабло, Рыбус (Тикнизян, 46), Жемалетдинов, Магкеев, Куликов (Лисакович, 86), Камано (Рыбчинский, 58), Смолов, Зе Луиш.
«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Круговой (Чистяков, 46), Кузяев, Барриос, Ерохин, Вендел (Мостовой, 90+1), Малком (Сутормин, 74), Азмун (Дзюба, 90+1).
Предупреждения: Едвай, 19. Кузяев, 19. Рыбус, 34. Куликов, 42. Камано, 48. Азмун, 50. Пабло, 55. Зе Луиш, 75. Гильерме, 83.
Удаление: Кузяев, 50.
Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).
ВАР: Мешков (Дмитров). Лунев (Новосибирск).
15 августа. Москва. Стадион «РЖД Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю