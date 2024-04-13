«Локомотив» — ЦСКА: видео голов

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ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 24-го тура РПЛ — 3:3.

44-я минута: Илья Самошников — 1:0

53-я минута: Тамерлан Мусаев — 1:1

56-я минута: Максим Глушенков — 2:1

66-я минута: Лукас Фассон — 3:1

80-я минута: Антон Заболотный — 3:2

87-я минута: Илья Агапов — 3:3