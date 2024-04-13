«Зенит» увеличил отрыв от «Краснодара» до 4 очков: турнирная таблица РПЛ после матчей субботы
В субботу, 13 апреля, состоялись четыре матча чемпионата России.
«Зенит» в игре лидеров РПЛ победил «Краснодар» со счетом 2:1 и увеличил отрыв от «быков» до 4 очков.
«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью — 3:3, «Балтика» разгромила «Ахмат» (7:1), а «Спартак» уступил «Сочи» (0:1).
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
23
|
14
|
5
|
4
|
43 — 20
|
47
|
2
|
Краснодар
|
23
|
12
|
7
|
4
|
36 — 23
|
43
|
3
|
Динамо
|
22
|
10
|
8
|
4
|
35 — 29
|
38
|
4
|
ЦСКА
|
23
|
9
|
10
|
4
|
43 — 31
|
37
|
5
|
Локомотив
|
23
|
9
|
10
|
4
|
38 — 31
|
37
|
6
|
Спартак
|
23
|
10
|
5
|
8
|
29 — 28
|
35
|
7
|
Крылья Советов
|
22
|
9
|
6
|
7
|
39 — 33
|
33
|
8
|
Рубин
|
22
|
9
|
5
|
8
|
20 — 27
|
32
|
9
|
Ростов
|
22
|
8
|
7
|
7
|
34 — 33
|
31
|
10
|
Пари НН
|
22
|
8
|
4
|
10
|
20 — 23
|
28
|
11
|
Факел
|
22
|
6
|
8
|
8
|
19 — 24
|
26
|
12
|
Оренбург
|
22
|
5
|
8
|
9
|
24 — 29
|
23
|
13
|
Балтика
|
23
|
5
|
5
|
13
|
21 — 27
|
20
|
14
|
Ахмат
|
23
|
5
|
5
|
13
|
21 — 36
|
20
|
15
|
Урал
|
22
|
5
|
5
|
12
|
20 — 35
|
20
|
16
|
Сочи
|
23
|
4
|
6
|
13
|
24 — 37
|
18
Оставшиеся матчи 24-го тура: 14 апреля, воскресенье «Оренбург» — «Пари НН» (12.00), «Урал» — «Динамо» (14.15), «Факел» — «Ростов» (16.45), «Крылья Советов» — «Рубин» (19.00).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
14
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
15
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|1 : 7
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|1 : 2
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|3 : 3
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|8
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6