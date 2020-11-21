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«Локомотив» — «Арсенал»: Чорлука получил два предупреждения за первый тайм

19:48
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Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука был удален в добавленное к первому тайму время матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала». Он получил второе предупреждение в игре.

Локомотив — Арсенал Т

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