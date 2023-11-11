«Локомотив» — «Ахмат»: хозяева остались в меньшинстве после удаления Тикнизяна

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян удален с поля в матче против «Ахмата» в 15-м туре РПЛ.

На 90-й минуте 24-летний защитник получил вторую желтую карточку.