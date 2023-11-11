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Сегодня, 18:16

Тарханов: «Не могу сказать, что «Урал» играет плохо. Но 10 матчей без побед — это больно»

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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о причинах неудач екатеринбургского клуба в последних матчах.

11 ноября «Урал» проиграл «Крыльям Советов» (1:3) в матче 15-го тура РПЛ. Безвыигрышная серия команды составила 10 матчей, 7 из которых уральцы проиграли.

«Не могу сказать, что «Урал» играет плохо. Сегодня имели хорошие моменты. «Крылья» только выбегали в контратаку, — приводит слова Тарханова «РБ Спорт». — Десять матчей без побед при семи поражениях — это больно. Я тоже бывал в таких сложных ситуациях. Ничего страшного, выбирались из них. Бывает такое. «Урал» в этом сезоне и «Спартак» обыгрывал, команда хорошая. Хотя состав не самый сильный».

На данный момент «Урал» набрал 16 очков в 15 играх чемпионата России-2023/24 и находится на 12-м месте в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Александр Тарханов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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