Ташуев: «Меня в свое время признавали лучшим тренером месяца, но не стоит думать, что я этому очень сильно радовался»

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев считает, что не стоит придавать большое значение тому, что Марцела Личку из «Динамо» признали лучшим тренером сезона в РПЛ.

«Здесь все условно, думаю. Была группа экспертов, которая выбирала. Чуть большее количество людей было за Личку. Это не такая важная премия. А так, в России есть группа тренеров, которая проявила себя неплохо. Думаю, большое значение этой премии только сам Марцел придает.

Логичнее было бы выбрать Семака? Наверное. Не знаю, я не выбирал (смеется). Ну да, когда команда стала чемпионом, значит, тренер проделал какую-то определенную работу, или удача ему сопутствовала. Повторю, не стоит придавать этой премии слишком большое значение. Меня в свое время признавали лучшим тренером месяца, но не стоит думать, что я этому очень сильно радовался. Завтра пару матчей проиграешь, и ты уже худший. Думаю, что и Семак тоже не сильно расстроился», — цитирует Vprognoze.ru Ташуева.