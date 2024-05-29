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Сегодня, 03:10

Ташуев: «Меня в свое время признавали лучшим тренером месяца, но не стоит думать, что я этому очень сильно радовался»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев считает, что не стоит придавать большое значение тому, что Марцела Личку из «Динамо» признали лучшим тренером сезона в РПЛ.

«Здесь все условно, думаю. Была группа экспертов, которая выбирала. Чуть большее количество людей было за Личку. Это не такая важная премия. А так, в России есть группа тренеров, которая проявила себя неплохо. Думаю, большое значение этой премии только сам Марцел придает.

Логичнее было бы выбрать Семака? Наверное. Не знаю, я не выбирал (смеется). Ну да, когда команда стала чемпионом, значит, тренер проделал какую-то определенную работу, или удача ему сопутствовала. Повторю, не стоит придавать этой премии слишком большое значение. Меня в свое время признавали лучшим тренером месяца, но не стоит думать, что я этому очень сильно радовался. Завтра пару матчей проиграешь, и ты уже худший. Думаю, что и Семак тоже не сильно расстроился», — цитирует Vprognoze.ru Ташуева.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11755184-tashuev-o-priznanii-lichki-luchshim-trenerom-sezona-v-rpl-ne-stoit-pridavat-etoj-premii-slishkom-bolshoe-znachenie.html
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
Сергей Ташуев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
да Силва Виллиан Роша

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ЦСКА

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Виктор Александров

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