Гранат: «Сафонов правильно сделал, что решил перейти в «ПСЖ»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал возможный трансфер голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Круто, что Сафонов переходит в «ПСЖ». Могу только поздравить Матвея. Это очень большой шаг в его карьере. Сафонов правильно сделал, что решил перейти в «ПСЖ».

Можно взять пример Лунина из «Реала». Все думали, что он будет ходить по арендам и сидеть под Куртуа. В итоге у него все удачно получилось. В «ПСЖ» у Матвея будет здоровая конкуренция, он с ней справится», — цитирует «РБ Спорт» Граната.

25-летний Сафонов выступает за «Краснодар» с 2019 года. В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», пропустил 27 голов и 11 раз отыграл на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.