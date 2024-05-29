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Сегодня, 03:34

Гранат: «Сафонов правильно сделал, что решил перейти в «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал возможный трансфер голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Круто, что Сафонов переходит в «ПСЖ». Могу только поздравить Матвея. Это очень большой шаг в его карьере. Сафонов правильно сделал, что решил перейти в «ПСЖ».

Можно взять пример Лунина из «Реала». Все думали, что он будет ходить по арендам и сидеть под Куртуа. В итоге у него все удачно получилось. В «ПСЖ» у Матвея будет здоровая конкуренция, он с ней справится», — цитирует «РБ Спорт» Граната.

25-летний Сафонов выступает за «Краснодар» с 2019 года. В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», пропустил 27 голов и 11 раз отыграл на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-safonov-prinyal-pravil-noe-reshenie-perejti-v-pszh-on-spravitsya-s-konkurentsiej/
Владимир Гранат
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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