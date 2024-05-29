Семшов: «Для меня лучший тренер этого сезона — Семак»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов считает, что лучшим тренером сезона в РПЛ должен был стать главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Для меня лучший тренер этого сезона — Семак, потому что он привел команду к чемпионству. Личка неплохо работал, были удачные матчи в исполнении «Динамо».

«Зенит» привык все время с отрывом побеждать в РПЛ. В этом сезоне было труднее, потому что пришли новые футболисты и в начале чемпионата ушли старые. Для построения игры нужно время, а результат необходим здесь и сейчас. У других команд не было такой перестройки, как у «Зенита», — цитирует «РБ Спорт» Семшова.

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка был признан лучшим тренером сезона-2023/24 по версии премии Winline Герои РПЛ.