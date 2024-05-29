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Слишкович: «Я бы согласился остаться главным тренером «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Боснийский специалист Владимир Слишкович был готов стать основным тренером «Спартака». 41-летний босниец стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых в апреле после увольнения Гильермо Абаскаля.

«Конечно, я готов. Почему нет? Я не вижу причин, почему нет? Я бы согласился остаться главным тренером. Поговорили бы с руководством, высказали бы свое мнение друг другу – уверен, мы смогли бы работать вместе.

Руководство приняло решение о новом тренере еще раньше. Выиграли бы мы Кубок России или нет, это не повлияло бы. Решения, которые принимают руководители клуба, идут только на благо команде», – цитирует «РБ Спорт» Слишковича.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-slishkovich-soglasilsya-by-ostat-sya-glavny-m-trenerom-spartaka/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
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 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
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 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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