Слишкович: «Я бы согласился остаться главным тренером «Спартака»

Боснийский специалист Владимир Слишкович был готов стать основным тренером «Спартака». 41-летний босниец стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых в апреле после увольнения Гильермо Абаскаля.

«Конечно, я готов. Почему нет? Я не вижу причин, почему нет? Я бы согласился остаться главным тренером. Поговорили бы с руководством, высказали бы свое мнение друг другу – уверен, мы смогли бы работать вместе.

Руководство приняло решение о новом тренере еще раньше. Выиграли бы мы Кубок России или нет, это не повлияло бы. Решения, которые принимают руководители клуба, идут только на благо команде», – цитирует «РБ Спорт» Слишковича.