«Крылья Советов» обыграли «Рубин» и обошли «Спартак» в таблице РПЛ
«Крылья Советов» дома победили «Рубин» в матче 24-го тура РПЛ — 2:0.
Счет на 9-й минуте со штрафного открыл защитник самарцев Юрий Горшков. В концовке в пустые ворота забил Владимир Хубулов.
Главный тренер казанцев Рашид Рахимов получил красную карточку в перерыве матча.
«Крылья Советов» (36 очков) поднялись на шестое место в РПЛ, обойдя «Спартак» (35) и «Ростов» (34).
«Рубин» (32) остался девятым в турнирной таблице.
Источник: Таблица РПЛ
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|
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|6
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|5
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|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|1 : 7
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|1 : 2
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|3 : 3
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|3 : 1
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|2 : 1
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|0 : 1
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|2 : 0
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
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Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
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