«Крылья Советов» обыграли «Рубин» и обошли «Спартак» в таблице РПЛ

«Крылья Советов» дома победили «Рубин» в матче 24-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 9-й минуте со штрафного открыл защитник самарцев Юрий Горшков. В концовке в пустые ворота забил Владимир Хубулов.

Главный тренер казанцев Рашид Рахимов получил красную карточку в перерыве матча.

«Крылья Советов» (36 очков) поднялись на шестое место в РПЛ, обойдя «Спартак» (35) и «Ростов» (34).

«Рубин» (32) остался девятым в турнирной таблице.