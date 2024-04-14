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Бояринцев: «Увольнение Абаскаля напрашивалось»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев отреагировал на новость об увольнении Гильермо Абаскаля из московского клуба.

«Руководство «Спартака» поступило правильно, уволив Абаскаля. В весенней части содержание игры многих не устраивало, в том числе большую армию болельщиков «Спартака». У Абаскаля было много возможностей исправить ситуацию, но не получилось. Увольнение испанца напрашивалось. У испанца все впереди, он еще молод. Тренер должен быть опытным. Важно привить не только хорошую игру, но и определенный чемпионский настрой. «Спартак» всегда ставит высокие задачи, и тренер должен соответствовать клубу», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

14 апреля «Спартак» объявил об уходе Абаскаля с поста главного тренера. 35-летний испанец возглавлял красно-белых с лета 2022 года.

Как сообщил журналист Иван Карпов, после отставки испанский специалист получит от московского клуба компенсацию в размере половины заработной платы — 850 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Денис Бояринцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 3 : 1
14.04 14:15
Урал – Динамо
 2 : 1
14.04 16:45
Факел – Ростов
 0 : 1
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 2 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 9
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Константин Тюкавин

Динамо

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

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Даниил Хлусевич

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