Силкин назвал причину упущенной победы «Локомотива» в матче с ЦСКА

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин ответил на вопрос, о чем говорит упущенная победа «Локомотива» в матче 24-го тура РПЛ с ЦСКА.

Встреча прошла на «РЖД Арене» и завершилась ничьей (3:3). Армейцы отыграли два мяча за 10 минут до окончания основного времени.

«Наверное, о нехватке опытных футболистов, потому что когда команда добилась нужного результата, чуть расслабилась, а ЦСКА, наоборот, прибавил, потому что деваться ему было некуда. В итоге эта ничья получилась для железнодорожников как поражение», — приводит «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА с 37 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Локомотива» такое же количество очков и 5-я строчка (железнодорожники уступают армейцам по дополнительным показателям).