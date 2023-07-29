«Крылья Советов» — «Динамо»: голы гостей засчитаны правильно

На 8-й и 30-й минутах матча 2-го тура чемпионата России-2023/24 «Крылья Советов» — «Динамо» первый ассистент Кирилл Большаков принял верные решения, не зафиксировав положение «вне игры» у динамовских игроков.

В итоге были правильно засчитаны голы Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.

Ни Захарян в момент передачи Федора Смолова, ни Тюкавин в момент паса Захаряна не забежали за линию офсайда.

Видео голов матча «Крылья Советов» — «Динамо»