Габулов: «Уровень профессионализма Акинфеева вызывает уважение»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в комментарии для «СЭ» назвал лучших вратарей чемпионата России в текущем сезоне.

«Сезон только начался, сложно выделить кого-то одного. Вызывает уважение уровень подготовки и профессионализма Игоря Акинфеева. Столько лет держать себя в тонусе, играть, быть мотивированным. Выделю также Михаила Кержакова, сейчас он находится в хорошей форме», — сказал Габулов «СЭ».

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе московского клуба он становился обладателем кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, семикратным победителем Кубка страны и семикратным обладателем Суперкубка.

22 июля 37-летний голкипер начал рекордный 21-й сезон в чемпионате России.