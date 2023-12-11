Лепсая: «Еще в июле написал, что «Зенит» не будет чемпионом»

Экс генеральный директор «Балтики» и бывший руководитель международного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая в интервью «СЭ» оценил расклад в чемпионской гонке.

— «Краснодар» заслуженно отправляется зимовать в роли лидера РПЛ?

— При всем уважении к клубу и Ивичу, хочется перефразировать железного Феликса: нынешнее первое место — это не ваша заслуга. А недоработка «Зенита».

— Яркий образ.

— «Зенит» по-прежнему испытывает игровой кризис. Связан он не только с уходом Малкома и Кузяева, но и с тем, что резко сдали Вендел и особенно Клаудиньо. Оба уже не так мотивированы, как раньше. А ведь на них завязана вся игра в середине поля.

— Кому же достанется золото?

— Надеюсь, «Краснодару». Между прочим, еще в июле я написал в твиттере: «Запомните! В этом сезоне «Зенит» не будет чемпионом». Пока прогноз оправдывается.