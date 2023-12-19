Артур больше не приоритетная цель «Зенита», клуб продолжает поиски вингера

Полузащитник «Палмейраса» Артур больше не является приоритетной целью «Зенита» на зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, переговоры по трансферу футболиста замедлились, а петербуржский клуб продолжает поиски игрока на фланг атаки. Отмечается, что «Зенит», скорее всего, не подпишет новичков до первых сборов.

25-летний Артур в 2023 году провел за «Палмейрас» 51 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи.