Мостовой объяснил, почему считает Москву футбольной столицей России

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о футбольной столице России.

«Для меня Москва, конечно, — футбольная столица. В этом городе очень много команд и трофеев, которые выиграли не только в России, но и в СССР», — сказал Мостовой «СЭ».

В нынешнем сезоне в РПЛ участвуют четыре клуба из Москвы: ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».