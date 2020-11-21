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«Краснодар» — «Тамбов»: за что удален игрок гостей? Лапочкин решил уравнять составы?

16:38
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На 63-й минуте матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Тамбов» (1:0) спорное решение принял арбитр Сергей Лапочкин, вынеся предупреждение Вараздату Арояну.

Тот в центре поля сфолил на сопернике, пихнув его рукой. Обычный фол, который наказывается штрафным ударом. Но судья прибег к дисциплинарной санкции, желтая карточка стала для Арояна второй — он был удален.

Отмечу, что тремя минутами ранее Лапочкин удалил краснодарца Егора Сорокина. Тот тоже получил второе предупреждение, и это решение рефери тоже выглядело спорным. (Александр Бобров)

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