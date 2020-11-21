«Краснодар» — «Тамбов»: четыре минуты на отмену гола — это много или мало?
На 22-й минуте матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Тамбов» (1:0) арбитр Сергей Лапочкин отменил взятие ворот хозяев поля.
Потратив четыре минуты на проверку голевой комбинации тамбовской команды, видеоассистенты Артем Любимов и Алексей Воронцов определили, что второй ассистент судьи Андрей Веретешкин ошибся: нужно было зафиксировать положение «вне игры» у Александра Карапетяна. Тот в момент передачи партнера зашел за линию офсайда — за ней оказался правая нога игрока «Тамбова».
?Момент непростой. Видеоарбитры потратили время на определение момента паса и фиксирование положения Карапетяна относительно защитников. Понятно, что в работе ВАР точность важнее. Но все-таки четыре минуты на проверку — это слишком долго. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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