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«Краснодар» — «Тамбов»: четыре минуты на отмену гола — это много или мало?

16:10
«Краснодар» — «Тамбов»: четыре минуты на отмену гола — это много или мало. Фото "СЭ" «Краснодар» — «Тамбов»: четыре минуты на отмену гола — это много или мало. Фото "СЭ" «Краснодар» — «Тамбов»: четыре минуты на отмену гола — это много или мало. Фото "СЭ" «Краснодар» — «Тамбов»: четыре минуты на отмену гола — это много или мало. Фото "СЭ" «Краснодар» — «Тамбов»: четыре минуты на отмену гола — это много или мало. Фото "СЭ" «Краснодар» — «Тамбов»: четыре минуты на отмену гола — это много или мало. Фото "СЭ"
«Краснодар» — «Тамбов»: четыре минуты на отмену гола — это много или мало. Фото "СЭ"

На 22-й минуте матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Тамбов» (1:0) арбитр Сергей Лапочкин отменил взятие ворот хозяев поля.

Потратив четыре минуты на проверку голевой комбинации тамбовской команды, видеоассистенты Артем Любимов и Алексей Воронцов определили, что второй ассистент судьи Андрей Веретешкин ошибся: нужно было зафиксировать положение «вне игры» у Александра Карапетяна. Тот в момент передачи партнера зашел за линию офсайда — за ней оказался правая нога игрока «Тамбова».

?Момент непростой. Видеоарбитры потратили время на определение момента паса и фиксирование положения Карапетяна относительно защитников. Понятно, что в работе ВАР точность важнее. Но все-таки четыре минуты на проверку — это слишком долго. (Александр Бобров)

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