Бериша назвал Адиева квалифицированным тренером

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша рассказал, что думает о работе с новым главным тренером команды Магомедом Адиевым.

«Адиев многое изменил в «Ахмате», это очень квалифицированный тренер. Он не просто так тренирует сборную Казахстана. Он хорошо знает «Ахмат». Сейчас мы все сплотились вокруг него. Надеюсь, до конца сезона мы покажем такую же игру, как и во всех предыдущих», — цитирует Беришу «РБ Спорт».

46-летний специалист возглавил «Ахмат» в начале апреля, подписав контракт с клубом до конца сезона. «Ахмат» с 32 очками занимает 10-е место в турнирной таблице.