Чавес — о победе над «Сочи»: «Приберегли лучшее напоследок. Слава богу, выиграли»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2).

— Мы очень довольны и счастливы. Получилась эмоциональная игра, в самой концовке было забито два гола, но, слава богу, мы выиграли.

— Почему так много эмоций во время игр «Динамо», вообще во многих ваших матчах?

— «Сочи» тоже нужна была победа, как и нам. Я думаю, что мы приберегли лучшее напоследок и именно поэтому в конце были забиты голы.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. На первой строчке располагается «Зенит» (50), опережая бело-голубых по дополнительным показателям и имея один матч в запасе. Вторым идет «Краснодар» (50).

11 мая команда Марцела Лички сыграет на выезде против «Балтики».