Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:26

Агент Челиковича рассказал, что футболист восстановился после травмы

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Футбольный агент Младен Ратковица заявил, что защитник «Ахмата» Ясмин Челикович пропустил три матча из-за травмы. 25-летний босниец принял участие в матче 24-го тура против «Балтики» (1:7), после чего на поле не выходил.

«У Ясмина легкая травма, из-за которой он пропустил три матча. Но сейчас Челикович уже восстановился и против «Краснодара» не вышел по решению тренерского штаба. Челикович провел 29 матчей в этом сезоне. Сейчас наступил момент, когда он не играет. Ничего страшного. Надеюсь, до конца сезона вернется в стартовый состав. В то же время команда начала побеждать, а победный состав не меняют. Ясмину нужно подождать своего шанса», — цитирует Ратковица «РБ Спорт».

В этом сезоне Челикович провел за «Ахмат» 29 матчей и забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-chelikovicha-yasmin-ne-igral-iz-za-travmy-no-uzhe-vosstanovilsya/
ФК Ахмат
0
Читайте также
Певица Тейлор Свифт встречается со звездой НФЛ Трэвисом Келси
«Краснодар» проиграл «Ахмату» в матче 27-го тура РПЛ
Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков
Чернов говорит об украденном пенальти, Зарема недовольна Угальде, а Тео попрощался с мечтами о медалях. Что произошло после матча «Пари НН» - «Спартак»
Армия РФ начала подготовку к учениям с применением нестратегического ядерного оружия
Источник назвал причины обыска у журналистки Кеворковой
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Факел» — «Зенит», «Локомотив» — «Ростов» другие матчи
Кузьмичев поделился мнением о возможном трансфере Антона Миранчука в «Спартак»
Литвинов назвал игрока «Спартака», похожего качествами на де Брейне
Адиев отреагировал на победу «Ахмата» в матче с «Краснодаром»
Футбол Лички — это жизнь во всей полноте ее красок! А кто ноет по поводу его обороны — вспомните Йокановича. Это было всего год назад
Валерий Овчинников: «Зенит» не воспользуется осечкой «Краснодара»? Да ну! Семак совсем плохой, что ли?»
«Локомотив» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чавес заявил, что в «Динамо» счастливы делить лидерство в РПЛ

Чавес — о вылете из Кубка России: «Сосредоточимся на чемпионате»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости