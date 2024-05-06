Чавес заявил, что в «Динамо» счастливы делить лидерство в РПЛ

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес в разговоре с «СЭ» высказался о равенстве очков в РПЛ с лидерами чемпионата «Зенитом» и «Краснодаром».

«Мы очень счастливы, но нам нужно продолжать работать, это еще не конец», — сказал Чавес «СЭ».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. На первой строчке располагается «Зенит» (50), опережая бело-голубых по дополнительным показателям и имея матч в запасе. Вторым идет «Краснодар» (50).

11 мая команда Марцела Лички сыграет на выезде против «Балтики».