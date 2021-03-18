«Краснодар» — «Динамо»: Захарян выйдет в стартовом составе в четвертом матче подряд
17:45
Стали известны составы «Краснодара» и «Динамо» на матч 23-го тура чемпионата России.
В составе бело-голубых с первых минут появится 17-летний полузащитник Арсен Захарян. Он проведет четвертый матч подряд в стартовом составе «Динамо».
Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится сегодня, 18 марта. Начало — в 19.00 (мск).
«Краснодар»: Бабурин, Смольников, Газинский, Чернов, Сорокин, Ионов, Классон, Кайо, Вилена, Кабелла, Вандерсон.
Запасные: Городов, Сафонов, Литвинов, Камболов, Уткин, Олссон, Марков, Сулейманов, Берг.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин, Грулев, Лесовой, Захарян, Шиманьски.
Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Кутицкий, Нойштедтер, Каборе, Липовой, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин, Нжи.
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