Стали известны составы «Краснодара» и «Динамо» на матч 23-го тура чемпионата России.

В составе бело-голубых с первых минут появится 17-летний полузащитник Арсен Захарян. Он проведет четвертый матч подряд в стартовом составе «Динамо».

Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится сегодня, 18 марта. Начало — в 19.00 (мск).

«Краснодар»: Бабурин, Смольников, Газинский, Чернов, Сорокин, Ионов, Классон, Кайо, Вилена, Кабелла, Вандерсон.

Запасные: Городов, Сафонов, Литвинов, Камболов, Уткин, Олссон, Марков, Сулейманов, Берг.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин, Грулев, Лесовой, Захарян, Шиманьски.

Запасные: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Кутицкий, Нойштедтер, Каборе, Липовой, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин, Нжи.