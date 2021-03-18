В четверг, 18 марта, состоится матч 23-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Динамо». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

«Краснодар» не обыгрывал «Динамо» с сентября 2018 года. После этого московский клуб одержал две победы в следующих четырех встречах, еще два матча завершились вничью.

Следить за матчем «Краснодар» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Краснодар» — «Динамо»