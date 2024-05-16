Бистрович высоко оценил игру голкипера «Балтики» Латышонка

Полузащитник «Балтики» Кристиан Бистрович оценил игру вратаря команды Евгения Латышонка.

«Латышонок в этом сезоне показал, что он один из лучших вратарей чемпионата. Он нас в каждом матче спасает. Очень комфортно играть, зная, что у тебя на воротах стоит такой голкипер», — сказал Бистрович Metaratings.ru.

Латышонок выступает за «Балтику» с 2019 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду 31 матч, в которых пропустил 37 голов и восемь раз отстоял «на ноль».