Бразилец Са — о возможном паспорте РФ: «Счастлив в «Краснодаре». Посмотрим, что будет дальше»

Нападающий «Краснодара» Виктор Са в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о возможном получении паспорта РФ.

— Честно говоря, я здесь недавно. Посмотрим, что будет дальше. Я очень счастлив в «Краснодаре». Мне нравится город, нравится клуб, болельщики, все это. Идем день за днем, а там посмотрим, — сказал Са «СЭ».

Са перешел в «Краснодар» 22 февраля из «Ботафого». Российский клуб заключил контракт с 29-летним форвардом до конца июня 2025 года. Он провел 11 матчей за краснодарцев, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Сайт Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 1,8 миллиона евро.