«Краснодар» — «Балтика»: Кордоба сделал дубль

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба забил второй гол в матче 21-го тура РПЛ против «Балтики».

Футболист отличился на 61-й минуте встречи после передачи Эдуарда Сперцяна. Первый гол он забил в на 31-й минуте. Теперь на счету Кордобы 14 забитых мячей в текущем сезоне РПЛ.

Счет в игре на данный момент — 3:1 в пользу «быков».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Балтика».