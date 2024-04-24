«Краснодар» — «Балтика»: Козлов забил первый гол гостей

Полузащитник «Балтики» Данила Козлов отметился голом в матче 21-го тура РПЛ против «Краснодара».

Футболист забил на 57-й минуте встречи. Это его дебютный гол за калининградскую команду в чемпионате России. Счет в игре на данный момент — 2:1 в пользу «быков».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Балтика».